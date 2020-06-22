بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة “مانشستر سيتي” نظيره “بيرنلي” ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 22-6-2020 في ختام الجولة الـ 30، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر سيتي وبيرنلي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة ديجي سبورت 2 المجرية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب مانشستر سيتي “طيران الإتحاد”.

يحتل “مانشستر سيتي” مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 23 نقطة بينه وبين المتصدر “ليفربول“.

ويقبع “بيرنلي” في المركز الـ 11 برصيد 39 نقطة، متقدمًا عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتلها “بورنموث” بـ 13 نقطة واضحة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز العاشر “آرسنال”.

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اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي، انتصر “مانشستر سيتي” في 7 مباريات وتلقى خسارتين، وتعادل في مباراة واحدة، بينما فاز “بيرنلي” في 4 لقاءات فقط، وتعادل في 3، وخسر مثلهما.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر سيتي وبيرنلي” في البريميرليج انتهت بفوز السيتيزينس بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “تيرف مور” يوم 3 ديسمبر 2019.

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مانشستر سيتي 0-0 بيرنلي

????️ ملعب الاتحاد (مانشستر)

????الدوري الإنجليزي (الجولة الـ 30)

⌚تبدأ في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش

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