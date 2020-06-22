من هو معلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا في الدوري الاسباني على بي ان سبورت؟

انتهت قنوات بي إن سبورتس من وضع جدول معلقين مباريات يوم الاربعاء القادم في جميع الدوريات الأوروبية، ووقع الاختيار بالفعل على معلق مباراة “ريال مدريد وريال مايوركا” ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الاسباني والمقرر لها بعد غد الأربعاء 24-6-2020.

سيكون المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” معلقًا على المباراة في بث مباشر من تونس، حيث يتواجد هناك منذ بداية الحجر الصحي وتعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتُقام على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” فى مدريد.

وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورت (3)، كما ستنقل على قنوات آخري مثل (beIN Sports FR HD 1، LaLiga TV Bar، Max Sport 4 HD، beIN Sports Connect).

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 65 نقطة، بفارق الاهداف عن برشلونة ثان الترتيب، بينما يحتل ريال مايوركا المركز الثامن عشر فى ترتيب الليجا برصيد 26 نقطة.