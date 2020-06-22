من هو معلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي على بي ان سبورت؟

يقدم لكم الخليج 365 معلق مباراة “ليفربول وكريستال بالاس” على قنوات بي إن سبورتس، ضمن مباريات الجولة الـ 31 في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء 24-6-2020.

وتقام مباراة “ليفربول وكريستال بالاس” على ملعب الريدز “انفيلد روود” بمدينة ليفربول، وتنطلق في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينيتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية.

وسيتولى المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي” إذاعة المباراة من مركز البث المباشر لقنوان بي إن سبورتس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 و2، كما ستنقل على قنوات أخرى مثل سكاي سبورت أونو الايطالية، وسكاي سبورت بريميرليج البريطانية.

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وسيسعى “ليفربول” إلى تحقيق فوزه الأول بعد كورونا، بعد تعادله سلبًا مع الغريم “إيفرتون” في ديربي الميرسيسايد بأولى مباريات الفريق بعد العودة من فترة التوقف الطويلة التي تخطت الـ 100 يوم.

وفضل المدير الفني “يورجن كلوب” في خطوة مفاجئة إراحة نجم الفريق الدولي المصري “محمد صلاح” امام إيفرتون، ليشارك بديلاً عنه الياباني “تاكومي مينامينو” الذي لم يرتقي اداءه الفني لطموحات المدرب الألماني. فهل يدفع كلوب بمو صلاح اساسيًا امام كرستال بالاس؟ سنرى.

ويحتل فريق “ليفربول” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، وبفارق هائل من النقاط بينه وبين الوصيف “مانشستر سيتي“، بينما يقبع “كريستال بالاس” في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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