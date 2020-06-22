من هو معلق مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو في الدوري الاسباني على بي ان سبورت؟

انتهت قنوات بي إن سبورتس من وضع جدول معلقين مباريات يوم غد الثلاثاء في جميع الدوريات الأوروبية، ووقع الاختيار بالفعل على معلق مباراة “برشلونة وأثلتيك بلباو” ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الاسباني والمقرر لها غدا الثلاثاء 23-6-2020.

سيكون المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” معلقًا على المباراة في بث مباشر من تونس، حيث يتواجد هناك منذ بداية الحجر الصحي وتعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتنطلق مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، وتُقام على ملعب “كامب نو” معقل الفريق الكتالوني.

وستذاع المباراة على قناة بي إن سبورت (1،3)، كما ستنقل على قنوات آخري مثل (LaLiga TV Bar، Max Sport 4 HD، beIN Sports Connect، Eleven Sports 1 Belgium).

ويحتل برشلونة المركز الثاني فى جدول ترتيب الليجا برصيد 65 نقطة، متساوياً مع ريال مدريد المتصدر بفارق الاهداف، بينما يقبع أثلتيك بلباو فى المركز التاسع برصيد 42 نقطة، متساويا مع غرناطه العاشر.