رياضة | نابولي يصدم ليفربول بشأن كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نابولي يصدم ليفربول بشأن كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مسئولي نابولي الإيطالي رفضوا العرض الذي قدمه ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي نجم دفاع الفريق الإيطالي.

وأفادت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية بأن بطل دوري أبطال أوروبا عرض على إدارة نابوبي مبلغ 54 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات النجم السنغالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نابولي رفض هذا العرض وتمسك ببيع نجمه السنغالي مقابل مبلغ 90 مليون على الأقل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كوليبالي البالغ من العمر 29 عامًا جذب أيضًا اهتمام كلا من تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.