رياضة | بديل رمضان صبحي يبلغ ناديه بالانتقال إلى الأهلي

أبلغ طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون العرب إدارة ناديه برغبته في اللعب بقميص النادي الاهلي يف الصيف المقبل.

وابدي اللاعب رغبته الكبيرة في الانتقال للنادي الاهلي بالفترة القادمة وأبلغ المقاولون بذلك، كما أنه رفض العديد من العروض التي قدمت له في الوقت السابق.

ووعد نادي المقاولون اللاعب بعدم الوقوف أمام رغبته في الانتقال للنادي الاهلي ولكن يتم مناقشة العرض المقدم من القلعة الحمراء للاتفاق على تفاصيل الصفقة.

وكان النادي الاهلي قد طلب بشكل رسمي من المقاولون التعاقد مع اللاعب وتم تقديم عرض رسمي للنادي لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.