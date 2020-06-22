رياضة | لايبزيج يوقع عقد احترافي مع اريك مارتل حتي 2023

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لايبزيج يوقع عقد احترافي مع اريك مارتل حتي 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم عقد احتراف مع اللاعب الناشئ اريك مارتل خلال الفترة الحالية لضمان مستقبله مع الفريق في المستقبل.

وأوضح لايبزيج اليوم الاثنين أن عقد مارتل سيستمر حتى نهاية يونيو 2023.

كان مارتل، الذي يلعب في مركز الوسط المدافع، قد انتقل من ناشئي نادي يان ريجنسبورج إلى لايبزيج في صيف 2017، وقد شارك في الموسم المنصرم في 19 مباراة في دوري تحت 19 عاما، كما شارك في ست مباريات في دوري الشباب.