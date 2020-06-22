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رياضة | الأهلي يكشف حقيقة عزل فايلر

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة عزل فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة ما تردد حول دخول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، في مرحلة العزل بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس المستجد.

ونفى مجلس إدارة النادي، ما تردد حول خضوع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للعزل الصحي.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أمس، أن المدير الفني بخير ولا صحة لما يتردد حول دخوله مرحلة العزل الصحي في بلاده.

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وأضاف مدير الكرة: "المدير الفني سيعود في موعده المحدد سلفًا عقب انتهاء إجازته، على أن يقود تدريبات الفريق المقرر لها نهاية الشهر الجاري.

ويتواجد فايلر في بلاده بالوقت الحالي في ظل حصوله على إجازة لمدة 10 أيام من أجل الإطمئنان على أسرته وحسم موقفه من التجديد بالفترة المقبلة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أعلنت في وقت سابق عن عودة الحياة مرة أخرى والتدريبات الجماعية بنهاية الشهر الجاري.

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