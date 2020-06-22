رياضة | الأهلي يجهز عقد فايلر الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز عقد فايلر الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، من أجل حسم تجديده مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويرغب المارد الأحمر في سرعة إنهاء الاتفاق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده موسمين مقبلين.

ويتمسك المارد الأحمر، باستمرار المدير الفني على رأس القيادة الفنية لمدة عامين آخرين، بعدما ظهر بمستوى مميز منذ توليه المسئولية عقب رحيل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق.

Advertisements

وتأتي رغبة الأحمر في تجديده موسمين وليس موسم واحد، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار الفنى للفريق لفترة طويلة.

ويؤمن مسؤولو القلعة الحمراء، أن وجود فايلر لأكثر من موسم، سيجعله يضع استراتيجية طويلة المدى وتحقيق المزيد من التأقلم.

وغادر فايلر، إلى سويسرا في إجازة لمدة 10 أيام، لحسم موقفه من التجديد مع الأهلي، قبل العودة والاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي.