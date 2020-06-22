رياضة | إصابة نجم آرسنال بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة نجم آرسنال بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحد نجوم نادي آرسنال الإنجليزيـ للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أيام من المباراة التي خاضها الفريق اللندني أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يتم الكشف عن هوية اللاعب حتى الآن.

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ونظرًا لأن اللاعب المصاب خالط اثنين من زملائه بالفريق، فإن اللاعبين الثلاثة تغيبوا عن التدريبات قبل مباراة المان سيتي.

ووفقًا لبروتوكولات البريميرليج، فإن اللاعبين الثلاثة يجب أن يخضعوا لعزل ذاتي لمدة 7 أيام، إلا أن اختبارات أجريت لهم مجددا، وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم انضموا مرة أخرى إلى تدريبات الفريق اللندني.

وتشير الصحافة الإنجليزية إلى أن اللاعبين الثلاثة شاركوا بضع دقائق في مواجهة مانشستر سيتي، التي انتهت بهزيمة المدفعجية بثلاثية دون رد.