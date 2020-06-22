رياضة | الأهلي يُعلن مشاركة حسين المقهوي في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يُعلن مشاركة حسين المقهوي في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات حسين المقهوي، نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، جاهزًا للعودة إلى تدريبات الفريق الجماعية بصورة طبيعية مرة أخري.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الاثنين أن اللاعب نجح في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي شامل من الإصابة التي لحقت به، قبل فترة التوقف، في الأربطة الخلفية للركبة وحدد له في حينها فترة علاج تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب أنهى فترة العلاج بنجاح خلال الأيام الماضية مستغلا توقف الأنشطة والمنافسات، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته خلال الأيام القليلة المقبلة عقب قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم باستئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين في الرابع من أغسطس، وتستمر حتى التاسع من سبتمبر.