رياضة | بعد 3 سنوات مع ليفربول.. بليتشر ريبورت يهنئ محمد صلاح

قام موقع "بليتشر ريبورت" العالمي، بتهنئة محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونجم فريق ليفربول الانجليزي بالذكري الثالثة لانضمامه للريدز.

وانضم صلاح إلى ليفربول في 22 يونيو 2017 قادما من روما الإيطالي، وذلك بالتزامن مع اقترابه من قيادة الريدز للتتويج بالـ "البريمييرليج".

وكتب حساب بليتشر ريبورت عبر حسابه الرسمي بتويتر: «بعد ثلاث سنوات من انضمام محمد صلاح إلى ليفربول ، حصل كلوب على أخر قطعة من تركيبته الهجومية.

ولعب محمد صلاح مع ليفربول 144 مباراة في جميع المسابقات سجل من خلالها 91 هدف وصنع 37 آخرين.