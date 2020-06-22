رياضة | صراع إنجليزي على ضم نجم باير ليفركوزن

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي على ضم نجم باير ليفركوزن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة العديد من الأندية الإنجليزية في الحصول على خدمات الجامايكي ليون بايلي نجم باير ليفركوزن الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأنه يوجد صراع شرس من ثلاث أندية إنجليزية وهي تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث يسعون للتعاقد مع النجم الجامايكي البالغ من العمر 22 عامًا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النادي الألماني يرغب في الحصول على 40 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن نجمه الجامايكي الشاب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليون بايلي يلعب في صفوف باير ليفركوزن منذ عام 2017 قادمًا من جينك البلجيكي وخاض مع ليفركوزن 105 مباراة وسجل 24 هدفًا وصنع 13 هدف آخرين حتى الآن وأن عقده ينتهي في 2023.