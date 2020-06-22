رياضة | اتحاد الكرة يصدر بياناً رسميًا بشأن مصير دوري الدرجة الثانية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يصدر بياناً رسميًا بشأن مصير دوري الدرجة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بيان رسمي بعدما انتهت اليوم اجتماعات أعضاء اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية مع أندية القسم الثاني لبحث مصير بطولة الدوري المصري هذا الموسم .

وجاء البيان كالآتي:-

شهد بيت العائلة الكروية المصرية اليوم حوارا ومناخا أسريا ديموقراطيًا عبر فيه كل الحاضرين عن آراء مجالس إدارات أنديتهم في ضوء سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثاني والتي سوف تستكمل بدءاً من الغد مع أندية القسم الثالث.

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وقد كان المناخ الودي الذي انعقدت فيه الاجتماعات دافعا ان تخرج عنه عدة مقترحات محددة من المؤكد أنها ستصب في مصلحة الكرة المصرية حاضرا ومستقبلا، وقد توحد الجميع نحو الهدف الأكبر وهو صالح اللعبة بلا أي أغراض خاصة أو حسابات شخصية.

وناقش الحاضرون جميع المقترحات التي عرضت من مجالس إدارات الأندية.

ولما كانت مجمل المطالب والمقترحات منطقية وتتلاقى مع المصلحة العامة ... فقد رأى الحاضرون إعادة دراسة كل المقترحات من حيث الإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل مقترح ومتابعة التعرف على رأي أندية القسم الثالث حتى يتم الاسترشاد بجميع الآراء من الأقسام المختلفة عند وضع أسس للمسابقات.