رياضة | الزمالك ينفي أنباء مفاوضاته لضم نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينفي أنباء مفاوضاته لضم نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى نادى الزمالك الأنباء المنتشرة حول وجود مفاوضات مع نادي الإسماعيلي حول الحصول على خدمات النجم التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك :" أن المهاجم التونسى خارج حسابات نادي الزمالك فى الميركاتو الصيفي المقبل، وذالك بسبب عدم اقتناع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول بالقلعة البيضاء، بإمكانياته اللاعب الفنية".

وحصل نادى الزمالك على خدمات الأنجولى أرى بابل، لاعب فريق أول أغسطس، منذ عدة أيام، بجانب إلي إستقرار الفريق على عدم رحيل المهاجم مصطفى محمد، خلال فى انتقالات الصيفية المقبلة.

وجدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز الرابع بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة.