رياضة | قميص كريستيانو رونالدو يتصدر مزاد خيري في البرتغال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 22 يونيو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قميص كريستيانو رونالدو يتصدر مزاد خيري في البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيجري طرح قميص ليوفنتوس يحمل توقيع نجمه كريستيانو رونالدو، هذا الأسبوع في مزاد في البرتغال، مسقط رأس اللاعب، وستوجه قيمة بيعه لصندوق طوارئ يساعد المتضررين جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتم طرح القميص للبيع بسعر مبدئي بلغ 400 يورو على المنصة الإلكترونية "eSolidar"، حيث سيبقى معروضا حتى السادس من يوليو، حين سيرسو المزاد على مشتر.

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وستوجه قيمة بيع القميص لصندوق الطوارئ (Abem) ، الذي أطلقته مؤسسة (ديجنيتودي) من أجل "توفير الأدوية والمنتجات والخدمات الصحية لمن تضرروا اقتصاديا بسبب الجائحة".

ولا يعد التبرع بقميص المبادرة الوحيدة للمهاجم البرتغالي للتعاون خلال جائحة فيروس كورونا المستجد في بلاده.

فقد تبرع "صاروخ ماديرا" في مارس الماضي، بالاشتراك مع وكيله، جورجي مينديز بمعدات أتاحت لمستشفى لشبونة الجامعي تأسيس وحدتي رعاية مكثفة تضم كل منهما 10 أسرة.