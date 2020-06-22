شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينفي رحيل مدربه تشاتشيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز، ما تردد عن الاستعانة بمدرب محلي ورحيل المدير الفني الحالي أنتي تشاتشيتش.

وشدد «سعيد» على أن الجهاز الفني مستمر في منصبه، والإدارة وافقت على سفرهم لقضاء إجازة والعودة خلال أيام قليلة، ويتم التنسيق معهم حاليًا للعودة في أقرب فرصة للتواجد مع الفريق.

في سياق آخر، قال هاني سعيد إن الفريق سيجري المسحة الثانية خلال أيام، موضحا أن الفريق من الممكن أن يتدرب على مجموعات بسيطة بعد المسحة الأولى التي ظهرت سلبيتها، أو من الممكن الانتظار حتى إجراء المسحة الثانية، وفقًا لبروتوكول اتحاد الكرة.

وأكد «سعيد» أن لاعبي الدوري يحتاجون من وجهة نظره إلى حوالي شهر ونصف من أجل الإعداد للعودة لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، مشددا على أن فترة التوقف كانت طويلة ويجب منح الأندية الوقت المناسب للإعداد الجيد لخوض التدريبات، ولكن مع الوضع الحالي النادي ملتزم تماما بقرار الدولة من أجل المصلحة العامة وجاهز للدوري في الموعد المحدد.