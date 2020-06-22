شكرا لقرائتكم خبر عن روني: أكره رؤية ليفربول يتوج بالـ«بريميرليج» لكنهم يستحقونه بجدارة هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نجم الكرة الإنجليزية، وفريق مانشستر يونايتد السابق، واين روني، بأنه يكره أن يرى ليفربول يتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» للموسم الحالي.

وقال روني في تصريحات خلال تحليله لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي عادت عجلته للدوران مؤخرا بعد تعليق لنحو 3 أشهر بسبب تفشي وباء كورونا: «بكل تاكدي لا أريد رؤية ليفربول يفوز بأي شيء، أو أي بطولة، لكنني كمحب ومشاهد لكرة القدم اعترف أنهم سيحققون لقب الدوري الإنجليزي الممتاز»البريميرليج«عن جدارة واستحقاق في الموسم الجاري».

وأشار روني إلى أن الوقت قد حان لكي تبتسم زوجته أخيرا، وتترك الأحزان له، موضحا: «زوجتي، ومعظم عائلتها، والدها وأخوانها يشجعون ليفربول بحماس وحرارة، وعلى مدار سنوات طويلة جعلتهم يعانون بتحقيقي للبطولات الكثيرة مع مانشستر يونايتد، وسيطرة»الشياطين الحمر«على الكرة الإنجليزية، والآن يبدو أن الوقت قد حان لأشرب من نفس الكأس التي أذقتها لها، وتبدأ معاناتي».

ويتربع فريق ليفربول على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري، برصيد 83 نقطة، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بلقب بطل الدوري.

بينما يشغل غريمه التقليدي مانشستر يونايتد المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، ويصارع على الدخول في المربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا «التشامبيونز ليج» في الموسم المقبل.

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