شكرا لقرائتكم ذئاب الجبل يخضعون للمسحة الثانية السبت المقبل بعد اجراء الاولى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لاجراءات المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا يوم السبت المقبل، وذلك بعدما انتهى لاعبو ذئاب الجبل من أخذالمسحة الأولى اليوم الأثنين، تحت إشراف اللجنة الطبية المكلفة من اتحاد الكرة، وفقاً لخطة عودة النشاط الرياضي والذي تستأنف مبارياته يوم 25 يوليو المقبل.

وكشف علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب عن الإجراءات الاحترازية المكثفة التى اتخذتها قلعة ذئاب الجبل من أجل الاستعداد لاستئناف النشاط الرياضى استعداداً لعودة المسابقات يوم 25 يوليو الجارى، وذلك لحماية اللاعبين من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأكد عبد الغنى، فى تصريحات خاصة، أن النادى شدد على الإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التباعد الاجتماعى خلال فترة التدريبات، وتم تجهيز غرف خلع الملابس للاعبين وتعقيمها ووضع المواد المطهرة والمعقمة لكل لاعب وكذلك المكاتب الخاصة بالجهاز الفنى.

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وأضاف مدرب المقاولون أنه تم وضع مجموعة من التعليمات لإلزام اللاعبين باتباع الإجراءات، وتم تعليق هذه التعليمات فى جميع أنحاء المبنى، كما تم توفير جهاز لقياس درجة الحرارة سيشرف الدكتور وائل نبيل طبيب الفريق على استخدامه بشكل يومي مع اللاعبين للإطمئنان على سلامتهم، مشيراً إلى أن اللاعبين سيخضعون لعمل المسحة الثانية يوم السبت المقبل.

واتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهزين على أعلى مستوى طبى ووقائي، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.