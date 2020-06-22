شكرا لقرائتكم بيراميدز يتواصل مع التونسى عمر العيونى لتحديد موعد وصوله إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل الجهاز الإدارى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز مع التونسى عمر العيونى مهاجم الفريق، من أجل تحديد موعد وصوله إلى القاهرة، من أجل الانضمام للتدريبات الجماعية التى سيتم تحديدها خلال الساعات المقبلة، وذلك عقب خضوع جميع اللاعبين والإداريين للمسحة الطبية الأولى، أول أمس السبت، وجاءت النتيجة سلبية للجميع.

ومن المقرر أن يخضع العيونى لكافة الإجراءات الوقائية عقب وصوله إلى القاهرة، من حيث إجراء المسحتان الطبيتان للتأكد من عدم إصابته بفيرس كورونا، قبل منحه الضوء الأخضر بالانضمام للتدريبات الجماعية لفريقه.

ومن المنتظر أن يصل عمر العيونى إلى القاهرة قبل نهاية الإسبوع الجارى، خاصة وإن الجها الفنى والمعاون سيصلون إلى القاهرة يوم الخميس المقبل، من أجل تولى قيادة تدريبات الفريق.

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وكان هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أكد أن نتيجة المسحة الأولى التي أجراها جميع أعضاء الفريق والنادي جاءت سلبية بالكامل ولا توجد أي حالات لفيروس كورونا على الإطلاق، مشددًا على أن جميع أفراد النادي سواء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين وكذلك العمال وكل من له علاقة بفريق الكرة وتدريباته اليومية، خضع للمسحة الأولى بالأمس، تحت إشراف أفضل المعامل التي تعاقد معها النادي، وأظهرت النتائج سلبيتها تماما.

أضاف المدير الرياضي بأن الفريق وجميع أعضاء النادي سيجرون كذلك المسحة الثانية طبقا للبروتوكول الذي حددته اللجنة الطبية باتحاد الكرة لجميع الأندية، يوم الأربعاء المقبل بمقر النادي بالدفاع الجوي، على أن يستأنف فريق الكرة تدريباته مرة أخرى بداية من الخميس في ضوء نتيجة المسحة الثانية.

وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط