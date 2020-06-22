شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض استعجال الثلاثي الاجانب في العودة بعد قرار الابيض برفض استكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الزمالك، التعجل فى عودة ثلاثى الفريق المتواجدين فى بلادهم وهم الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم والتونسى فرجانى ساسى، لاعبى الفريق، خاصة بعد قرار إدارة النادى برفض استكمال بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث سيتم مناقشة مسألة عودتهم خلال الفترة المقبلة بمجرد فتح الطيران حيث سيتم عقب عودة الطيران تحديد موعد قدومهم إلى القاهرة.

وجاء قرار رفض التعجل فى عودة أجانب الزمالك خاصة بعد رفض إدارة النادى استئناف بطولة الدورى المصرى فى نسختها هذا الموسم، المتوقفة منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأعلنت إدارة الزمالك الأيام الماضية أنها ترفض استئناف بطولة الدورى لعدم انتهاء فيروس كورونا، قبل أن يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة تجديد ذلك الرفض، والتأكيد على أن الفريق الأبيض لن يخوض مسابقة الدورى هذا الموسم ويعلن عن مجموعة من الخطوات.

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وقال مرتضى منصور، إن لاعبى الفريق لن يخضعوا لمسحة كورونا، التى يتم إجراؤها حاليًا لأندية الدورى المختلفة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم من أجل الاستعداد لاستئناف مسابقة الدورى، مضيفا، "لن يقوم أى لاعب بالزمالك بعمل مسحة كورونا، ولن يلعب النادى فى الدورى هذا الموسم.. ولن أعرض حياة أى لاعب فى الزمالك للخطر من أجل أن يُتوج الأهلى بلقب الدورى".

وأوضح مرتضى منصور أنه لن يعرض لاعبى الفريق الأبيض للخطر بالمشاركة فى المباريات والتدريبات الجماعية، ليوضح رئيس قلعة ميت عقبة بذلك التصريح أنه فريقه لن يستأنف تدريباته الجماعية خلال الفترة الجارية، حيث سيستمر لاعبو الأبيض فى التدريبات المنفردة دون إقامة مران جماعى داخل نادى الزمالك كما كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك ، أن لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى سيعقدون اليوم اجتماعا يرفضون فيه المشاركة فى الدورى حفاظا على أرواحهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا، وقال مرتضى منصور إن قائد الفريق سيصدر بيانا رسميا اليوم باسم اللاعبين يرفضون فيه لعب الدورى فى ظل الظروف الحالية.