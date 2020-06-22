شكرا لقرائتكم الحديث عن "التحكيم" يثير انزعاج زيدان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، انزعاجه إزاء التركيز على القرارات التحكيمية أكثر من الأداء الذي قدمه الفريق والفوز على مضيفه ريال سوسييداد 2 - 1 مساء يوم الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق ريال مدريد الفوز في مباراة الأحد، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة ويتصدر الدوري الإسباني متساويا في عدد النقاط مع غريمه برشلونة الذي تعادل سلبيا مع إشبيلية مساء الجمعة في المرحلة نفسها.

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وأثارت المباراة حالة من الجدل حول ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لفينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وكذلك الهدف الذي سجله الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال، إذ أشارت بعض وسائل الإعلام إلى وجود لمسة يد على مهاجم ريال مدريد، كما اعتبرت أن فينسيوس لم يتعرض لتدخل يستحق احتساب ضربة جزاء.

وقال زيدان عقب المباراة: لم أشاهد الواقعتين، لكن جرى إبلاغنا بأن هناك ضربة جزاء لفينسيوس وأن هدف كريم بنزيمة صحيح، أنا لا أحب الدخول في جدل، لأن هناك حكما مكلفا بذلك الأمر، أريد فقط التفكير بشأن فوزنا المستحق.

وتابع المدرب الفرنسي: يزعجني كثيرا أن ينتهي الأمر بالحديث عن الحكام، وكأننا لم نقدم شيئا على أرض الملعب، لكننا لا يمكننا التحكم فيما يقال.