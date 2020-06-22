شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أندية الدورى الممتاز لكرة القدم، بداية من أمس الأحد، عملية إجراء المسحات للكشف عن فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والمدربين استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام هذا الموسم، وفقا للمواعيد المحددة حتى الآن من قبل وزير الشباب والرياضة، وأثارت هذه المسحات العديد من التساؤلات فى الوسط الرياضى، نرصدها فى السطور التالية..

س: لماذا يتم إجراء المسحات للاعبين والمدربين؟

ج: وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة بروتوكولا طبيا شاملا، يتضمن ضرورة إجراء اللاعبين للمسحات قبل العودة للتدريبات الجماعية بعد توقف طويل، حتى يتم استبعاد أى لاعب تثبت إصابته بفيروس كورونا.

س: كيف ستجرى هذه المسحات؟

ج: اتفق اتحاد الكرة مع إحدى الشركات على إجراء المسحات للاعبين، وتم تحديد جدول للأندية بداية من أمس الأحد، وبالفعل خضع لاعبو الأهلى للمسحة، وكذلك الإنتاج الحربى والجونة وغيرهما، كما خضع اليوم بعض الأندية للاختبار على رأسها إنبى وتستمر المسحات غدا لأندية أخرى، مثل المصرى البورسعيدى والإسماعيلى، على أن تتحدد مواعيد المسحات لباقى الأندية فى الساعات المقبلة.

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س: من يتحمل تكلفة هذه المسحات؟

ج: وزير الرياضة أخطر اتحاد الكرة بأنه سيتحمل جزءا كبيرا من تكلفة هذه المسحات لتخفيف العبء المالى على الأندية، وهو ما أبلغته اللجنة الخماسية للأندية خلال اجتماعات الأخيرة.

س: وماذا حدث بعد ذلك؟

ج: فوجئ اتحاد الكرة ببيان من وزير الرياضة ينفى فيه تحمل وزارة الرياضة تكلفة المسحات، وهو ما أثار الدهشة داخل اتحاد الكرة، خاصة أن الأندية أكدت عدم قدرتها على تحمل تكلفة هذه المسحات.

س: هل يتحمل الفيفا هذه المسحات؟

ج: حتى الآن لم يصل اتحاد الكرة أى دعم من الفيفا كى يتحمل تكلفة المسحات، إلا أن المؤكد أن اتحاد الكرة اتفق مع إحدى الشركات على إجراء المسحات مع إجراء تخفيض كبير.