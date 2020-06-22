شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يعلن عودة البطولات فى أغسطس لدعم محمد صفوت ويلغي منافسات الزوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الاتحاد المصرى للتنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، مجموعة من القرارات فى إطار خطة الاتحاد لعودة النشاط الرياضي، وذلك على هامش الاجتماع الذى تم عقده قبل قليل بين مجلس إدارة الاتحاد بحضور جميع الأعضاء عبر تقنيه الفيديو كونفرانس، وتم اتخاذ القرارات الآتية:

1ـ من الأهداف الأساسية للاتحاد المصرى للتنس بعد عودة النشاط، التركيز على البطولات المحلية والتى ستكون بدايتها يوم الخميس 6 أغسطس 2020، مع العلم بأنه جارى التنسيق مع الاتحاد الدولى والاتحاد الأفريقى بشأن البطولات الدولية والقارية.

2ـ تشكيل لجنة طبية بالاتحاد المصرى للتنس، تقوم بالتنسيق مع الأندية والهيئات المنظمة على تجهيز وتفعيل الإجراءات الاحترازية التى أعدها الاتحاد المصرى طبقاً لتعليمات الاتحاد الدولى ووزارة الشباب والرياضة، وتم بالفعل إرسال هذه الإجراءات لجميع الأندية والهيئات.

3ـ تخفيض رسوم تنظيم البطولات المحلية التى يحصلها الاتحاد من الأندية والهيئات مقابل رعايتهـا بنسبة 50%، وذلك مساهمة من الاتحاد فى الأعباء المالية الجديدة التى زادت على هذه الأندية والهيئات نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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4ـ إلغاء مسابقات الزوجى لجميع المراحل السنية حتى إشعار آخر طبقاً لإرشادات الاتحاد الدولى.

5ـ إلغاء نشاط التنس تحت 8، 9، 10 سنوات خلال المجمعات الثلاثة الأولي، بداية من شهر اغسطس حتى منتصف شهر اكتوبر، وذلك لتقليل تجمع لاعبينا الصغار و حرصا على سلامتهم.

6ـ العمل على الانتهاء من جدول البطولات وإعلانه خلال الايام القليلة القادمه.

7ـ وفقاً لخطة إعداد اللاعب محمد صفوت المؤهل لأولمبياد طوكيو المقامة فى اغسطس 2021 واشتراكه فى بطولة أمريكا المفتوحة، تقرر تنظيم 3 بطولات تدريبية (ماسترز) خلال شهر يوليو القادم، ويكون اختيار اللاعبين على أساس 4 لاعبين من فريق كأس ديفيز بالاضافة الى أعلى أربعة لاعبين مصنفين فى الرجال (لا يتجاوز اعمارهـم 22 عاماً)، كما قرر الاتحاد اجراء الاختبارات الطبيه اللازمة على اللاعبين قبل انطلاق البطوله الاولي.

8ـ تأجيل إقامه مباريات الدورى المزمع إقامتها خلال شهر أغسطس على ان يتم اتخاذ القرار النهائى لاقامتها من عدمه قبل نهايه شهر أغسطس، وذلك طبقاً لأى مستجدات او تطورات قد تطرق خلال الفترة القادمة.