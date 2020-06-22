شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف لـ حسام عاشور: محدش بيتعلم ببلاش فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفنى الأسبق للأهلى، أن إنهاء مسابقة الدورى فى موعد متأخر أمر ليس جديداً على الكرة المصرية، وقال يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "لازم الحياة الطبيعية ترجع، خاصة أن فيروس كورونا مستمر، فلازم الدورى يرجع زى دوريات أوروبا، والناس بتقول الدورى هينتهى متأخر، طول عمرنا بننهى الدورى متأخر زى الموسم اللى فات انتهى فى نهاية أغسطس، إيه المشكلة، المهم نبدأ ونكمل ومنقفش فى المرحلة دى كتير".

وأضاف محمد يوسف، "بسمع مدربين بيقولوا عايزين 3 شهور فترة إعداد وهذا أمر غريب للغاية، 5 أسابيع كافية لفترة إعداد ومش لازم نبدأ المباريات فى التوب، هنظهر بشكل سيئ فى البداية ثم يرتفع الحمل البدنى مع توالى المباريات وتعود اللياقة البدنية والفنية فى أعلى معدلاتها، ويجب كل مدير فنى يستخدم التدوير لحماية لاعبيه من الإصابات المتوقع حدوثها بعد فترة توقف طويلة".

وتابع المدير الفنى السابق للأهلى، "إحنا دولة رائدة فى أفريقيا والوطن العربى مينفعش نلغى الدورى أو نظل متوقفين، يجب أن تكون مصر تبادر مثل ألمانيا وتكون هى السباقة باتخاذ القرار ويسير خلفها الجميع، أوقفنا النشاط بقرار من الدولة فلابد أن يعود النشاط بفرمان من الدولة مثلما حدث فى الفترة الأخيرة".

وعن إعلان الأهلى نهاية علاقته بحسام عاشور قال محمد يوسف، "أحمد فتحى موقفه مختلف عن عاشور، أحمد فتحى رفض عرض النادى للتمديد فمن المنتظر أن يكمل مشواره مع الأهلى لنهاية الموسم ويرحل، بخلاف عاشور فلقد دخل فى أزمة مع النادى فقرر الأهلى انهاء علاقته معه، عاشور أكيد اتعلم من اللى حصل، ومحدش اتعلم ببلاش، واكيد هيعالج الأخطاء دى ".

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وفى وقت سابق، قال محمد يوسف إن مسئولى النادى الأحمر لم يدخلوا فى مفاوضات معه من أجل رئاسة قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء خلفًا لفتحى مبروك

وأكد يوسف فى تصريحات تليفزيونية : "الأهلى لم يعرض عليا المنصب لذلك فإننى لم أرفض العرض، ولكن هذا لا يعنى قبول المنصب" مؤكدا : "لو عرض عليا المنصب سأقوم بمناقشة الأوضاع وعليه سأقوم بالرد سواء الموافقة أو الرفض".

وعن أزمة نادى القرن المتواجدة بين الأهلى والزمالك فى الوقت الحالى، شدد محمد يوسف إن المارد الاحمر هو نادى القرن الحقيقى ولا يصح فتح الملف نهائيًا مرة أخرى مشيرا إلى أحقية الأهلى فى نادى القرن واضحة ومن حق أى نادى المطالبة بالتظلم ولكن هذا الكلام كان من سنوات طويلة".

وعن عودة الدورى أشار مدرب الاهلى الأسبق إلى ضرورة عودته فالدولة هى صاحبة قرار توقفه وهى صاحبة عودته فلذلك على الجميع الإلتزام بالقرار".