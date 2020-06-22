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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 22 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس، اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى .

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إلغاء دورى كرة اليد للموسم الحالى للمحترفين 2019 / 2020 ، على أن تبدأ مسابقة جديدة خلال الفترة من 12 و 16 أغسطس المقبل .

الزمالك يُجدد رفض خوض الدورى بـ"بيان ومنع مسحة كورونا"

جدد مسئولو نادى الزمالك رفضهم استئناف بطولة الدورى المصرى فى نسختها هذا الموسم الموسم، المتوقفة منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأعلنت إدارة الزمالك الأيام الماضية أنها ترفض استئناف بطولة الدورى لعدم انتهاء فيروس كورونا، قبل أن يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة تجديد ذلك الرفض، والتأكيد على أن الفريق الأبيض لن يخوض مسابقة الدورى هذا الموسم ويعلن عن مجموعة من الخطوات التى نستعرضها فى التقرير التالى.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

كشف مسئولو اتحاد الكرة حقيقة إصابة اثنين من لاعبى الأهلى بفيروس كورونا، وقال مسئولو الجبلاية إن هذا الكلام عار تماماً من الصحة لسببين، الأول أن اللجنة الطبية لم تتسلم نتيجة المسحات من الأساس، وتتسلمها خلال ساعات، والثانى أن اللجنة حتى وإن اكتشفت إيجابية عينة أى لاعب لن تعلن فى وسائل الإعلام وسيتم إخطار اللاعبين بشكل سرى حفاظاً على خصوصيتهم .

أوبيلا لاعب حسنية أغادير خارج حسابات الزمالك فى الموسم الجديد Advertisements كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن المهدى أوبيلا، لاعب وسط حسنية أغادير المغربى، خارج حسابات النادى الأبيض، بعد التقارير المختلفة التى ربط اسم اللاعب بالزمالك للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الكروى المقبل، إلا إن مصدر مطلع بقلعة ميت عقبة شدد أن لاعب حسنية أغادير خارج حسابات قلعة ميت عقبة.

قياس الحرارة إجباري فى الأهلي يومياً بعد العودة للتدريبات

أصبح قياس درجة الحرارة أمراً إجبارياً فى الأهلى بشكل يومى بعد عودة فريق الكرة للتدريبات، بداية من الأربعاء المقبل، بجانب الخضوع لكشف طبى معين، للتأكد من عدم ظهور أى أعراض لفيروس كورونا قبل انخراط أى لاعب أو مسئول مع باقى المجموعة، وشرح الجهاز الطبى بالأهلى تصوراً للاعبين حول كيفية تعاملهم مع بعضهم البعض، فى الوقت الذى سيتم تعقيم كافة الأدوات والمعدات التى سيتم استخدامها خلال مران الفريق.

الزمالك يحدد 3 خطوات لتصعيد شكوى قضية نادى القرن حددت لجنة ملف نادى القرن فى الزمالك 3 خطوات من أجل تصعيد الشكوى الخاصة بقضية نادى القرن، حيث جاءت أولى الخطوات بأن يتم تقديم شكوى أولاً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم حال رفضها سيتم تصعيد المسألة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتأتى الخطوة الأخيرة بتقديم الشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية، وشكل الزمالك لجنة تضم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة هانى زاده وأحمد مرتضى وإسماعيل يوسف إلى جانب محمد بيومى خبير اللوائح من أجل تحريك دعوى بشأن أحقية نادى الزمالك فى الحصول على لقب نادى القرن.

اتحاد الكرة يخطر فيفا بموافقة الأندية على بند الـ8 سنوات والنائب بالانتخاب

يجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة خطابا لإرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بنتائج الاجتماعات التى عقدت مع عدد كبير من أندية الجمعية العمومية خلال الأيام لأخيرة، لمناقشة مشروع اللائحة الجديدة والتعديلات المقترحة عليها تمهيدا لعقد الجمعية العمومية الطارئة لاعتماد اللائحة الجديدة.