شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الأهلى كان لازم يسامح حسام عاشور بسبب تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادى الأهلى كان يجب أن يعفو عن حسام عاشور قائد الفريق الأحمر، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت، "الأهلاوية كانوا بيقارنوا أرقام وإنجازات حسام عاشور مع أندية أخرى، وأعلم أن عاشور أخطأ ولكن كان يجب أن يسامحه مسئولو الأهلى ويمنحوه فرصة الاعتزال داخل النادى الذى قدم له الكثير".

وأضاف الثعلب الصغير، "عمرنا ماسمعنا أن عاشور عمل مشكلة، طول عمره بيشتغل فى صمت وهدوء، هو بس اتزنق فى حتة صعبة، كنت شايف إن تاريخه يستاهل إنه حتى لو غلط نسامحه، نادراً ماتلاقى لاعب كبير وبيشتغل فى صمت ومش بيتكلم كتير".

وانتهت رحلة حسام عاشور كابتن الأهلى مع ناديه نهاية مأساوية لم يتوقعها أشد المتشائمين، ورغم أن لغة الأرقام على الصعيد الفنى تدين عاشور خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلا أنها لم تكن السبب فى النهاية الأليمة، عاشور شارك مع الأهلى فى 36 مباراة فى آخر ثلاثة أعوام لم يسدد سوى تسديدة واحدة ولم يسجل أهدافاً وصنع هدفين لزملائه فضلا عن صناعة 5 فرص وقطع الكرة 194 مرة ورواغ مرتين فقط.

إدارة القلعة الحمراء أخطرت اللاعب بالفترة الماضية بعدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، واضعة أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال، إلا أنه طلب مهلة للتفكير، لاتخاذ القرار المناسب له، خاصةً وأنه كان يفضل البقاء فى الملاعب لمدة أطول ثم استقر على الاعتزال واتفق مع الأهلى على تنفيذ العرض الثلاثى بإقامة مباراة اعتزال والعمل فى قناة النادى إلى جانب سفره للخارج لخوض فترة معايشة والعمل فى المجال الفنى أو الإدارى.

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ولكن بعدها نشر عاشور فيديو خاص وانتقد فيه إدارة النادى على التأخير فى السير فى إجراءات اعتزاله، وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قرر مجلس إدارة الأهلى بناءً على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التى كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها داخل النادى، ليقرر اللاعب التراجع عن الاعتزال بشكل رسمى ودراسة عرضين من السعودية والبرتغال لأختيار إحداهما فى الموسم المقبل.

حسام عاشور قدم الكثير للأهلى على مدار أكثر من 16 عاماً بصفوف الفريق الأول، ومن قبلها سنوات عديدة داخل قطاع الناشئين والشباب بالنادى الأحمر، ولكن العبرة بالخواتيم، فالتهور والاندفاع الذى صاحب ابن الـ 34 عاماً فى أيامه الاخيرة داخل القلعة الحمراء أنقص كثيراً من رصيده لدى عشاقه من انصار النادي.

نجح حسام عاشور فى حصد 36 بطولة مع الأهلى خلال مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعبى الأحمر فى الفوز بالبطولات، حيث حقق عاشور 12 بطولة دورى ممتاز، و11 لقبا إفريقيُا، و10 سوبر محلي، و3 كأس مصر وشارك فى 511 مباراة بالقميص الأحمر.