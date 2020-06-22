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مشاهد من إجراء مسحة فيروس كورونا فى إنبى استعدادا لعودة التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت المشاهد اليوم، الإثنين، داخل نادى إنبى، خلال إجراء اللاعبين مسحة فيروس كورونا استعداداً لعودة التدريبات الجماعية بعد فترة تجميد طويلة منذ مارس الماضى، وتوافد اللاعبون على مقر النادى وسط إجراءات احترازية مشددة التزم بها الجميع للحفاظ على سلامة عناصر اللعبة، حيث توافد لاعبو النادى البترولى على الملعب الفرعى باستاد بتروسبورت من أجل الخضوع لتلك المسحة.

وجاءت أولى المشاهد داخل النادى البترولى بحرص اللاعبين على التقاط صور ثنائية خلال التواجد فى مقر النادى بعد غياب طويل وسط التزام تام بارتداء الكمامات.

رامى صبرى وعرفة السيد
رامى صبرى وعرفة السيد

 

رامى صبرى وسافيولا
لاعبى إنبى

وحرص جهاز الكرة بنادى إنبى، بقيادة عبد الناصر محمد، على تنظيم عملية خضوع اللاعبين لمسحة كورونا، وسط إجراءات احترازية كبيرة لتجنب الفيروس حيث فضل تواجد اللاعبون فى السيارات الخاصة بهم ثم استدعاؤهم تباعًا إلى داخل الملعب الفرعى، ليتم إجراء المسحة لهم للتأكد من سلامة اللاعبين قبل عودة التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

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الجهاز الإدارى لإنبى يتابع تنظيم عملية إجراء مسحة كورونا
الجهاز الإدارى لإنبى يتابع تنظيم عملية إجراء مسحة كورونا

وعمل عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبى، مع الجهاز الطبى والإدارى لتوفير الكحول والمطهرات والمناديل المبللة فى أماكن متعددة بالملعب فى الداخل والخارج إلى جانب تدريب عدد من العاملين لتجهيز ملعب التدريب بصورة جيدة مع توفير الكمامات وإلزام جميع المتواجدين فى الملعب الفرعى باستاد بتروسبورت بالاجراءات الوقائية إلى جانب عملية تطهير غرف الملابس ودورات المياة والأماكن المشتركة قبل إجراء مسحة كورونا.

كما خضع لاعبو إنبى لإجراء التحاليل المختلفة على هامش إجراء مسحة فيروس كورونا، وذلك وسط إجراءات احترازية كبيرة من أجل التأكد من سلامة اللاعبين قبل عودة النشاط.

إجراء تحاليل الدم
إجراء تحاليل الدم

 

رامى صبرى يجرى مسحة كورونا
رامى صبرى يجرى مسحة كورونا

وأكد رئيس نادى إنبى أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدورى بعد شهر ونصف من الآن، بعد النتائج الإيجايبة لاجتماع الأندية مع اتحاد الكرة، والذى قال عنه، "الاجتماع مع اللجنة الخماسية كان أكثر من إيجابى، وأشكر عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية على مجهوداته.. محدش سألنا تلعبوا الدورى ولا لأ، قالوا وزير أعلن آليات معينة لعودة الدورى، قلنا نحن مع قرار الدولة ولكن بمزيد من التوضيحات فى بعض الأمور الخلافية".

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