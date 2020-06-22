شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون يتابع فحوصات كورونا للاعبى الفريق قبل استئناف التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، إتمام عملية الفحص الطبى للاعبى الفريق والخضوع للمسحة الأولى للكشف عن فيروس كورونا، والتى جرت اليوم الاثنين بمقر قلعة ذئاب الجبل، وحرص رئيس النادى على الاطمئنان على خضوع جميع اللاعبين للفحص تمهيداً للعودة إلى التدريبات نهاية الأسبوع الجاري، بعد فترة التوقف التى بدأت منذ مارس الماضى.

وكان محسن صلاح قد اجتمع مع عماد النحاس مدرب الفريق لوضع خطة المرحلة المقبلة وإجراء المسحة بالمركز الطبى الخاص بالنادى، قبل أن يتلقى خطاباً من اتحاد الكرة تضمن إرسال لجنة طبية من الجبلاية للقيام بهذا الأمر، وناقش صلاح متطلبات الفريق فى الفترة القادمة وسبل الدعم من أجل الحفاظ على المركز الذى وصل إليه ذئاب الجبل فى جدول المسابقة.

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وخضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبي، باستثناء الثنائى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حالياً فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.

واتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهزين على أعلى مستوى طبى ووقائي، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.