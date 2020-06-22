شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك فى احتفالية رالى مصر لريادة الأعمال بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى احتفالية جامعة الدول العربية الخاصة بإطلاق رالى مصر لريادة الأعمال، ومنحة تدريب ريادة الأعمال، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وخلال كلمته قدم وزير الشباب والرياضة التحية لجميع المشاركين من الوزراء والمسئولين عن الاحتفالية، كما وجه الشكر لأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، على دعوته لحضور هذه الاحتفالية التى تهدف إلى فتح آفاق ورؤى جديدة من خلال ريادة الأعمال وتوفير ٥٠ ألف فرصة عمل لشباب مصر توفرها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأضاف صبحى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تؤكد رؤية القيادة السياسة فى توفير فرص عمل للشباب وكيفية تمكينهم من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الخاصة، لافتا الى ان الوزارة قد نفذت عدد من المشروعات والبرامج التى تقدم للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واختتم صبحى مداخلته بالتأكيد على الدور الفعال التى تقوم به جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، فى دعم مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص حقيقية لشباب مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يشارك فى احتفالية رالى مصر لريادة الأعمال بالجامعة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.