شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشارك فى احتفالية رالى مصر لريادة الأعمال بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى احتفالية جامعة الدول العربية الخاصة بإطلاق رالى مصر لريادة الأعمال، ومنحة تدريب ريادة الأعمال، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وخلال كلمته قدم وزير الشباب والرياضة التحية لجميع المشاركين من الوزراء والمسئولين عن الاحتفالية، كما وجه الشكر لأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، على دعوته لحضور هذه الاحتفالية التى تهدف إلى فتح آفاق ورؤى جديدة من خلال ريادة الأعمال وتوفير ٥٠ ألف فرصة عمل لشباب مصر توفرها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضاف صبحى أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تؤكد رؤية القيادة السياسة فى توفير فرص عمل للشباب وكيفية تمكينهم من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الخاصة، لافتا الى ان الوزارة قد نفذت عدد من المشروعات والبرامج التى تقدم للشباب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واختتم صبحى مداخلته بالتأكيد على الدور الفعال التى تقوم به جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، فى دعم مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص حقيقية لشباب مصر.