شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من اتحاد الكرة بشأن اجتماعاته مع أندية القسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر اتحاد الكرة بيانًا بشأن الجلسات التي عقدت، اليوم الإثنين، مع أندية القسم الثاني، لبحث مستقبل المسابقات.

وقال اتحاد الكرة في بيانه: «شهد بيت العائلة الكروية المصرية اليوم حوارًا ومناخًا أسريًا ديموقراطيًا، عبر فيه كل الحاضرين عن آراء مجالس إدارات أنديتهم، في ضوء سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع أندية القسمين الأول والثاني والتي سوف تستكمل بدءاً من الغد مع أندية القسم الثالث».

وتابع: «قد كان المناخ الودي الذي انعقدت فيه الاجتماعات دافعا ان تخرج عنه عدة مقترحات محددة من المؤكد أنها ستصب في مصلحة الكرة المصرية حاضرا ومستقبلا، وقد توحد الجميع نحو الهدف الأكبر وهو صالح اللعبة بلا أي أغراض خاصة أو حسابات شخصية.. وناقش الحاضرون جميع المقترحات التي عرضت من مجالس إدارات الأندية».

واختتم اتحاد الكرة بيانه: «ولما كانت مجمل المطالب والمقترحات منطقية وتتلاقى مع المصلحة العامة؛ فقد رأى الحاضرون إعادة دراسة كل المقترحات من حيث الإيجابيات والسلبيات الخاصة بكل مقترح ومتابعة التعرف على رأي أندية القسم الثالث حتى يتم الاسترشاد بجميع الآراء من الأقسام المختلفة عند وضع أسس للمسابقات».