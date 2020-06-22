شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يعلن التعاقد مع حارسه السابق قادمًا من إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أياكس الهولندي التعاقد رسميًا مع حارسه السابق مارتن ستيكلينبيرج قادمًا من إيفرتون الإنجليزي بداية من الموسم القادم 2020/2021.
وأوضح النادي الهولندي، في بيان على موقعه الرسمي، أن حارس الطواحين السابق يعود للفريق الذي مثله في الفترة من 2002 وحتى 2011، حيث لعب قرابة 300 مباراة.
وينتهي عقد «ستيكلينبيرج» مع ناديه الإنجليزي بنهاية شهر يوليو القادم، ليرحل بشكل مجاني وينضم لفريقه السابق في صفقة انتقال حر.
يذكر أن الحارس الهولندي لم يشارك مع التوفيز في أي مباراة هذا الموسم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
55,233
-
تعافي
14,736
-
وفيات
2,193
كانت هذه تفاصيل خبر أياكس يعلن التعاقد مع حارسه السابق قادمًا من إيفرتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.