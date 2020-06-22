شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يعلن التعاقد مع حارسه السابق قادمًا من إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أياكس الهولندي التعاقد رسميًا مع حارسه السابق مارتن ستيكلينبيرج قادمًا من إيفرتون الإنجليزي بداية من الموسم القادم 2020/2021.

وأوضح النادي الهولندي، في بيان على موقعه الرسمي، أن حارس الطواحين السابق يعود للفريق الذي مثله في الفترة من 2002 وحتى 2011، حيث لعب قرابة 300 مباراة.

وينتهي عقد «ستيكلينبيرج» مع ناديه الإنجليزي بنهاية شهر يوليو القادم، ليرحل بشكل مجاني وينضم لفريقه السابق في صفقة انتقال حر.

يذكر أن الحارس الهولندي لم يشارك مع التوفيز في أي مباراة هذا الموسم.