شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الإسبانية: برشلونة تحت الضغط بسبب ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على فوز ريال مدريد على منافسه ريال سوسيداد وتصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني، واشتعال المنافسه بينه وبين غريمه التقليدي برشلونة.

وقالت صحيفة الأس الإسبانية، إن فوز ريال مدريد وضع برشلونة تحت ضغط كبير للغاية، إلى جانب وضعه كيكي سيتين المدير الفني للبارسا تحت الضغط بشكل خاص، حيث أن هذه المرة الثانية هذا الموسم التي يتخلى فيها المدير الفني عن الصدارة لصالح ريال مدريد منذ توليه تدريب الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة أنه من الأن فصاعداً ستكون كل مباراة لفريق برشلونة هي مباراة نهائية لأنه لا بديل عن الفوز في جميع المباريات القادمة إذا أراد رفقاء ميسي الفوز ببطولة الدوري الإسباني.

يذكر أن ريال مدريد فاز على ريال سوسيداد في المباراة التي جمعت الفريقين بهدفين مقابل هدف واحد، استطاع من خلال هذا الفوز اعتلاء صدارة جدول الترتيب لتستمر الإثارة والمنافسة بين برشلونة والريال حتى الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة.