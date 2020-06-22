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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رونالدو بطل مزاد خيري في البرتغال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 يونيو 2020
سيجري طرح قميص ليوفنتوس يحمل توقيع نجمه كريستيانو رونالدو، هذا الأسبوع في مزاد في البرتغال، مسقط رأس اللاعب، وستوجه قيمة بيعه لصندوق طوارئ يساعد المتضررين جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتم طرح القميص للبيع بسعر مبدئي بلغ 400 يورو على المنصة الإلكترونية "eSolidar"، حيث سيبقى معروضا حتى السادس من يوليو، حين سيرسو المزاد على مشتر.
وستوجه قيمة بيع القميص لصندوق الطوارئ (Abem) ، الذي أطلقته مؤسسة (ديجنيتودي) من أجل "توفير الأدوية والمنتجات والخدمات الصحية لمن تضرروا اقتصاديا بسبب الجائحة".
ولا يعد التبرع بقميص المبادرة الوحيدة للمهاجم البرتغالي للتعاون خلال جائحة فيروس كورونا المستجد في بلاده.
فقد تبرع "صاروخ ماديرا" في مارس الماضي، بالاشتراك مع وكيله، جورجي مينديز بمعدات أتاحت لمستشفى لشبونة الجامعي تأسيس وحدتي رعاية مكثفة تضم كل منهما 10 أسرة.
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