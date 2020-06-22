شكرا لقرائتكم اتحاد التنس يعلن استئناف البطولات في يوليو لدعم محمد صفوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي، مجموعة من القرارت في إطار خطة الاتحاد لعودة النشاط الرياضي، وذلك على هامش الاجتماع الذي تم عقده قبل قليل بين مجلس ادارة الاتحاد بحضور جميع الاعضاء عبر تقنيه الفيديو كونفرانس، و تم اتخاذ القرارات الآتية:

1ـ من الأهداف الأساسية للاتحاد المصري للتنس بعد عودة النشاط، التركيز علي البطولات المحليه والتي ستكون بدايتها يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2020، مع العلم بانه جاري التنسيق مع الاتحاد الدولي و الاتحاد الافريقي بشأن البطولات الدوليه و القارية.

2ـ تشكيل لجنة طبية بالاتحاد المصري للتنس، تقوم بالتنسيق مع الانديه و الهيئات المنظمه علي تجهيز و تفعيل الاجراءات الاحترازية التي اعدها الاتحاد المصري طبقاً لتعليمات الاتحاد الدولي و وزارة الشباب و الرياضه، و قد تم بالفعل إرسال هذة الاجراءات لجميع الانديه و الهيئات.

3ـ تخفيض رسوم تنظيم البطولات المحلية التي يحصلها الاتحاد من الأندية والهيئات مقابل رعايتهـا بنسبة 50%، وذلك مساهمة من الاتحاد فى الاعباء المالية الجديدة التى زادت على هذه الاندية و الهيئات نظرا للاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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4ـ الغاء مسابقات الزوجي لجميع المراحل السنيه حتي اشعار آخر طبقاً لارشادات الاتحاد الدولي.

5ـ الغاء نشاط التنس تحت 8، 9، 10 سنوات خلال المجمعات الثلاثة الاولي، بداية من شهر اغسطس حتي منتصف شهر اكتوبر ، وذلك لتقليل تجمع لاعبينا الصغار و حرصا على سلامتهم.

6ـ العمل علي الانتهاء من جدول البطولات واعلانه خلال الايام القليلة القادمه.

7ـ وفقاً لخطه اعداد اللاعب محمد صفوت المؤهل لاولمبياد طوكيو المقامة في اغسطس 2021 واشتراكه في بطولة أمريكا المفتوحة، تقرر تنظيم 3 بطولات تدريبية (ماسترز) خلال شهر يوليو القادم، ويكون اختيار اللاعبين علي أساس 4 لاعبين من فريق كأس ديفيز بالاضافة الي أعلي أربعة لاعبين مصنفين في الرجال (لا يتجاوز اعمارهـم 22 عاماً) ، كما قرر الاتحاد اجراء الاختبارات الطبيه اللازمة علي اللاعبين قبل انطلاق البطوله الاولي.

8ـ تأجيل إقامه مباريات الدوري المزمع إقامتها خلال شهر أغسطس على ان يتم اتخاذ القرار النهائي لاقامتها من عدمه قبل نهايه شهر أغسطس ، وذلك طبقاً لأي مستجدات او تطورات قد تطرق خلال الفترة القادمة.