شكرا لقرائتكم علاء عبد الغني: الأهلي مهتم باستئناف النشاط أكثر من مجرد التتويج ببطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن النادي لا يبحث عن مصلحة شخصية في عودة النشاط الرياضي، على اعتبار أن ذئاب الجبل يقدمون واحداً من أفضل مواسمهم الكروية مؤخراً، وذلك قبل فترة توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال عبد الغني في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "لا أعتقد أن الأهلي ومحمود الخطيب كان سيقبل بتتويج الفريق الأحمر ببطولة الدوري العام دون استكمالها فالأهلي مهتم باستئناف النشاط الرياضي أكثر من مجرد التتويج ببطولة".

وأضاف عبد الغني: "بالتأكيد المقاولون مهتم بالحفاظ على موقعه الحالي في الجدول، ولكن من مصلحة الدولة واللاعبين عودة النشاط وجميع أفراد المنظومة الرياضية خاصة مع تدهور الحالية المادية للكثير من الأندية بسبب هذا التوقف".

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وخضع جميع لاعبى المقاولون للفحص الطبي للكشف عن كورونا حيث تم أخذ المسحة الأولى بمقر النادي، باستثناء الثنائى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الذى يتواجد حالياً فى تونس، وعبد الله ياسين الذى سافر إلى فرنسا ليكون مع أسرته فى بداية أزمة كورونا.

واتفق المقاولون العرب مع جهاز طبى جديد مكون من طبيب علاج طبيعى الذى كان يتواجد مع الفريق من قبل، بالإضافة إلى أطباء متخصصين فى أمراض الصدر والباطنة والعظام، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بطاقم تمريض مجهزين على أعلى مستوى طبى ووقائي، بخلاف تجهيز مركز إسعاف داخل النادى فى الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبى للمقاولون العرب، وقت الحاجة فى حالات الطوارئ.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.