شكرا لقرائتكم جمال حمزة : اللاعب المصري لا يستطيع لعب مباراة كل 3 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن لاعبى الدوري المصرى سيجدون صعوبة كبيرة فى لعب مباراتين بالأسبوع ، وقال جمال حمزة فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت : " لاعبى الدوري فى كامل فورمتهم الفنية والبدنية كانوا لا يستطيعون لعب مباراة كل 3 أيام وكانت الشكوى دائمة ، فماذا سيكون رد الفعل مع العودة من تجميد 4 شهور ولعب مباراتين فى الاسبوع ، بالتأكيد الوضع سيكون صعب خاصة أن اللاعب المصرى يحتاج وقت كبير لإستعادة فورمته الفنية والبدنية".

وتابع جمال حمزة : "فترة إعداد 5 أسابيع قليلة للغاية ، عمرنا ماحصلنا على فترة راحة 4 شهور فكنا فى حاجة لفترة إعداد طويلة لتجهيز اللاعبين، وأتوقع أن حلمى طولان المدير الفنى لانبى وطلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى بجانب فريق الاهلى والزمالك سيكونوا مميزين مع بداية الدوري".

ويضيف نجم الزمالك الاسبق : "تجديد كارتيرون مع الزمالك أمر رائع ، وسمعت أن طارق السيد أو أيمن عبد العزيز أو طارق يحيى مرشحين لخلافة سامى الشيشينى ، وكلهم أبناء الزمالك وقادرون على أداء المهمة بنجاح كبير".

وعن الفرق المرشحة للهبوط قال جمال حمزة : "أتوقع أن المقاصة بإمكانه تغيير موقعه والتقدم للإمام بفضل خبرات لاعبيه، نادى مصر منح الناس انطباع أنه مش قادر يكمل ، ورحيل مجدى عبد العاطى سوف يؤثر على أسوان ".

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وفى وقت سابق ، أكد جمال حمزة أنه فترة احترافه في ماينز الألماني لم يكتب لها النجاح بسبب عدم مشاركته، ولذلك قرر العودة سريعاً للدوري المصري، وقال جمال حمزة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"رحلت عن الزمالك بعد أن تم اتهامي برفقة بعض اللاعبين بالشللية لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة الاحتراف.

وتابع جمال حمزة أنه انتقل لماينز الألماني مقابل 100 الف يورو ، في الوقت الذي اتفق مع إدارة الزمالك على الانتقال للجونة لمدة 6 أشهر قبل العودة من جديد للقلعة البيضاء، إلا أنني وقعت بعد تجربة الجونة للأهلي لشعوري بعدم وجود رغبة من إدارة الزمالك في وجودي وقتها.

وتابع جمال حمزة أن عرض الأهلي كان أفضل العروض المتاحة أمامه وقتها إلا أنني لم استطيع استكمال المسيرة مع احترامي للمنظومة الحمراء نظراً لزملكاويتي منذ الصغر، معلقاً : "تواجدت مع الأهلي في معسكر المانيا قبل انطلاق الموسم الجديد ولكنني لم اتحمل بالإضافة لشعوري بوجود اتجاه لعدم قيدي افريقيا فتحدثت مع هادي خشبة مدير الكرة في وقتها وطالبت الرحيل.

وكشف جمال حمزة أن هناك اشاعات كثيرة خرجت عليه بعد رحيله عن الأهلي أبرزها دخوله في مشادة مع محمد بركات وهناك اشاعة أخري أن المدير الفني طلب رحيلي لعدم اقتناعه بقدراته في التدريب واشاعة ثالثة بأن رحيله بسبب أزمة أخلاقية وعلاقته بإحدى الفتيات.