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فيرتونخن يمدد عقده مع توتنهام حتى نهاية الموسم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق يان فيرتونخن مدافع توتنهام الإنجليزي ومنتخب بلجيكا لكرة القدم على تمديد عقده مع فريقه حتى نهاية الموسم الحالي، كما أعلن النادي اللندني في بيان رسمي يوم الاثنين.

وأصدر توتنهام بيانا جاء فيه: نستطيع التأكيد أن المدافع يان فريتونخن والحارس ميشال فورم مددا عقديهما الحاليين حتى نهاية موسم 2019-2020، إذ إن عقديهما كانا ينتهيان أواخر يونيو، والتمديد يعني دفاعهما عن ألوان الفريق حتى نهاية الموسم.

وكان عقد فيرتونخن ينتهي في 30 يونيو الجاري، شأنه في ذلك شأن زميله الحارس الهولندي ميشال فورم الذي حذا حذوه، كما أن بعض لاعبي توتنهام المعارين وعلى رأسهم الظهير الأيسر داني روز سيبقون في صفوف الأندية التي يلعبون فيها حاليا حتى نهاية الموسم.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الممتاز متخلفا بفارق 9 نقاط عن الرابع وآخر المتأهلين إلى الموسم المقبل.

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