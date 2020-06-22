شكرا لقرائتكم إصابة 5 لاعبين من النجم الأحمر الصربي بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب خمسة من لاعبي النجم الأحمر الصربي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" بعد خوضهم العديد من المباريات امام آلاف الاشخاص، بحسب ما أعلن النادي يوم الاثنين.

ويأتي الإعلان بعد 12 يوما من مباراة "الديربي" ضد الغريم التقليدي بارتيزان بلغراد التي أقيمت أمام 16 الف متفرج، وهو عدد غير مسبوق في أوروبا منذ تفشي الوباء الذي أدى إلى إيقاف النشاط الرياضي في القارة.

وكان الدوري الصربي استأنف نشاطه آواخر مايو الماضي وراء أبواب موصدة قبل أن يسمح للجمهور بحضور المباريات من دون تحديد العدد خلال الشهر الحالي. واحتفل لاعبو النجم الأحمر بتتويجهم أبطالاً للدوري يوم السبت بعد خوضهم مباراتهم الأخيرة في الدوري المحلي ضد بروليتر أمام جمهور قدر بنحو 10 آلاف متفرج.

وكشف النادي أن أربعة من أصل خمسة لاعبين كانوا يعانون من أعراض فيروس كورونا ولم يخوضوا مباراة السبت، وختم النادي بيانه: اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون لحجر صحي صارم وهم على تواصل دائم مع الفريق الطبي للنادي.