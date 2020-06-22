المغرب: وفاة لاعب فريق الرجاء البيضاوي السابق لطفي مشيش

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الرباط: توفي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم ،لطفي مشيش، أمس الأحد بمدينة الدار البيضاء عن عمر يناهز 65 سنة.

ولعب مشيش في صفوف فريق الرجاء البيضاوي مواسم 1971 1972 1973 كمهاجم وكظهير أيسر.

وجاور الفقيد نجوم كرة القدم الوطنية وأمهر اللاعبين الذين حملوا قميص الرجاء آنذاك، من قبيل محمد عبد العليم (بنيني) وبيتشو وبتي عمر وعبد المجيد الظلمي وغيرهم.

وقال محمد عبد العليم (بنيني) في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الإثنين، أن الفقيد التحق بفريق الرجاء البيضاوي في أوائل السبعينيات وتحديدا سنة 1971 وعمره لم يتجاوز 18 ربيعا حيث تألق كمهاجم وأيضا كظهير أيسر.

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وأضاف أن لطفي مشيش لم يلعب طويلا في صفوف فريق الرجاء حيث اضطر إلى إنهاء مشواره الكروي سنة 73-74 بعد أن حاز على شهادة الباكالوريا ( الثانوية العامة) قبل أن ينتقل بعدها إلى فرنسا من أجل إتمام دراسته.

وأشار إلى أن الراحل لعب في صفوف فريق الفتيان ثم فريق الشبان في فريق الرجاء. كما حمل قميص الفريق الوطني للشبان.

وأجمعت العديد من فعاليات فريق الرجاء البيضاوي ممن عايشوه ولو لفترة قصيرة ومن بينهم مصطفى الحناوي وعبد السلام حنات والطنطاوي، أن الراحل كان يتمتع باللعب الأنيق والأخلاق الحميدة، ونال إعجاب كبار اللاعبين الذين جاورهم في الفريق الأخضر أمثال سعيد غاندي وعبد اللطيف بكار ومجيد الحضري وبيتشو وبتي عمر والمايسترو عبد المجيد الظلمي.

