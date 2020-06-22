الادعاء العام الاسباني يرفع دعوى احتيال ضريبي ضد أنشيلوتي

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أعلن الادعاء العام الإسباني الاثنين أنه رفع دعوى احتيال ضريبي ضد الايطالي كارلو أنشيلوتي، متهما مدرب ريال مدريد السابق بإخفاء أكثر من مليون يورو عن سلطات الضرائب في البلاد.

وقال ممثلو الادعاء إن الدعوى رفعت ضد مدرب ايفرتون الانكليزي الحالي، بسبب جنحتين مزعومتين للاحتيال الضريبي في عامي 2014 و2015 بقيمة 1,062 مليون يورو (1,19 مليون دولار).

ومن أجل المضي قدما في الملاحقة القضائية، سيتعين على قاض قبول الدعوى قبل استدعاء أنشيلوتي الذي قاد النادي الملكي الى الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس الملك وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الاوروبية خلال موسمين في العاصمة الإسبانية.

ووفقا للنيابة العامة، صرَّح أنشيلوتي (61 عاما) بأرباحه من راتبه خلال الفترة التي أمضاها في ريال مديد لكن "دون الأرباح التي جناها من حقوق الصورة، وتلك الناتجة عن علاقته بالنادي والعقود ذات الصلة مع علامات تجارية أخرى".

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كما يزعم الادعاء العام أنه فعل ذلك من أجل "التهرب من التزاماته مع الخزانة العامة"، متهما إياه بالاعتماد على "شبكة معقدة من الشركات الوهمية" في محاولة لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي من تلك الأرباح عن السلطات الضريبية.

ولاحق القضاء الاسباني في السنوات الأخيرة كبار نجوم كرة القدم في البلاد، بينهم الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لعب تسع سنوات مع ريال مدريد قبل انتقاله الى يوفنتوس الايطالي عام 2018.

ودفع ميسي غرامة قدرها مليوني يورو في عام 2016 بعد اتهامه ووالده بالاحتيال الضريبي بقيمة 4,1 ملايين يورو، في قضية تطلبت منهما دفع ما يقارب 10 ملايين يورو. وحُكم على الارجنتيني بالسجن لمدة 21 شهرًا مع وقف التنفيذ، أفلت منها بدفعه غرامة مالية.

وفي العام الماضي، حُكم على رونالدو بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي، أفلت منها بدفعه غرامة بقيمة 18,8 مليون يورو وضرائب متأخرة وفق مصادر قضائية.