بطولة انكلترا: فيرتونغن باق مع توتنهام حتى نهاية الموسم

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وافق مدافع توتنهام الإنكليزي ومنتخب بلجيكا لكرة القدم يان فيرتونغن على تمديد عقده مع فريقه حتى نهاية الموسم الحالي كما اعلن النادي اللندني الاثنين.

وكان عقد فيرتونغن ينتهي في 30 حزيران/يونيو، شأنه في ذلك شأن زميله الحارس الهولندي ميشال فورم الذي حذا حذوه.

كما ان بعض لاعبي توتنهام المعارين وعلى رأسهم الظهير الايسر داني روز سيبقون في صفوف الاندية التي يلعبون فيها حاليا حتى نهاية الموسم.

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واصدر توتنهام بيانا جاء فيه "نستطيع التأكيد ان المدافع يان فريتونغن والحارس ميشال فورم مددا عقديهما الحاليين حتى نهاية موسم 2019-2020".

واضاف "كان عقد اللاعبين ينتهي في 30 حزيران/يونيو الحالي والتمديد يعني انهما متاحان لكي يدافعا عن الوان الفريق حتى نهاية الموسم".

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الانكليزي الممتاز متخلفا بفارق 9 نقاط عن تشلسي الرابع واخر المتأهلين الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.