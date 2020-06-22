24 ساعة تحسم مصير دوري اليد.. اتفاق على الإنهاء وخلاف بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

طالب 13 نادي بالغاء مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد لهذا الموسم، في الإجتماع الذي عقد ظهر اليوم بمقر الاتحاد بمجمع الصالات بمدينة نصر، بينما طالب الأهلي باستكمال المسابقة، للتعرف على اراء وتوصيات الأندية الـ 18 المشاركة في دوري المحترفين.

وبناء على رأي الأغلبية، اقرأ الاتحاد بانهاء المسابقة، مع إقامة الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد، في منتصف أغسطس المقبل.

ولكن لم يعلن الإتحاد المصري لكرة اليد، موقفه من تحديد بطل للمسابقة وتحديد الهابطين، وايضا لم يحدد موقف الصاعدين الى دوري المحترفين.

وذكر الاتحاد انه سوف يتم مناقشة الموسم الجديد لدوري المحترفين لكرة اليد الذي سوف ينطلق في أغسطس المقبل بإقامته بوجود 18 فريق كما هو في الموسم الحالي، ام سيكون ب22 فريق، مع اللجنة الفنية وعلى إثر ذلك سوف يتم اتخاذ القرار بشان عدد الفرق في الموسم القادم.

وأعلن مؤمن صفا امين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، في تصريحاته للجنة الإعلامية للإتحاد :ان الاتحاد سيقوم بدراسة توصيات الاندية التي طالبت بالغاء المسابقة باستثناء الاهلي الذي طالب بإستكمال المسابقة في اجتماع مجلس الادارة الذي سيعقد غدا الثلاثاء.

وأضاف صفا ان اتحاد المصري لليد سوف يصدر قراره الرسمي يوم غد الثلاثاء.

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وشهد الاجتماع الذي دعا اليه الاتحاد المصري لكرة اليد، والذي طالب فيه بحضور نائب الرئيس او أمين الصندوق أو عضو مجلس ادارة لكل نادي للحضور الى الإجتماع، وأقر الاتحاد ايضا ان النادي الذي لم يحضر مندوب عنه للإجتماع، يعني ذلك انه يفوض الاتحاد في اتخاذ القرار.

وشهد الاجتماع حضور 14 نادي على رأسهم الزمالك والأهلي، بينما لم يحضر ممثلي ل4 أندية وهم طلائع الجيش وهليوبوليس وجزيرة الورد والفيوم.

وطالب ممثل الزمالك أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس الادارة بالغاء المسابقة نظرا لازدياد حالات الإصابة، مضيفا أنه من يتحمل النتيجة في حالة إصابة لاعب أو عضو جهاز فني بالكورونا، كما أعترض عبد الفتاح على إقامة الموسم الجديد في منتصف أغسطس المقبل.

بينما طالب جوهر نبيل عضو ادارة الاهلي بإستئناف مسابقة دوري المحترفين.

وجدير بالذكر انه كان يتبقى جولتين فقط على إنهاء مسابقة الدوري المحترفين لكرة اليد، وكان يتصدر المسابقة الزمالك برصيد 34 نقطة، يليه الاهلي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

وتستضيف مصر في الفترة المقبل كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامته في يناير 2021، كما ستضيف بطولتي افريقيا للأندية البطلة للرجال والسيدات المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل 2020.