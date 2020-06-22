كاف يحدد موعد الإعلان عن مصير البطولات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن اللجنة التنفيذية للكاف ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري للإعلان عن التوصيات الخاصة بمصير البطولات وبصفة خاصة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وقال موقع الكاف: "من المقرر أن تعقد لجنة كاف التنفيذية اجتماعاً يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 عبر تقنية الفيديو، وستقوم بالإعلان عن التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية".

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وأضاف البيان: "على أن يتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية في الوقت المناسب".

وعلم الخليج 365 أن الأيام القليلة الماضية عقد لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اجتماعًا هامًا وذلك لمناقشة الأفكار الخاصة بمصير البطولات وبصفة خاصة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الإعلامية لفتت إلى أن لجنة المسابقات أوصت بعودة دوري الأبطال والكونفدرالية في شهر سبتمبر المقبل.