كاف يعلن عن خطته الإرشادية لاستئناف المسابقات.. والأمين العام يعلق: "خطوة عملاقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

عقد الاتحاد الافريقي لكرة القدم سلسلة من الاجتماعات الخاصة بمستقبل المسابقات في ضوء التطورات الخاصة بانتشار وباء كورونا COVID-19 ومحاولة السيطرة عليه عبر القارة وفي بقية أنحاء العالم.

في هذا الصدد، وضعت لجنة كاف الطبية بالتعاون مع إدارة التطوير الفني وفريق من الخبراء خطة إرشادية شاملة للاتحادات الأعضاء بخصوص استئناف أنشطة كرة القدم في القارة.

وتركز الوثيقة المكونة من 27 صفحة تحت مسمى "إرشادات كاف لاستئناف كرة القدم في إفريقيا" على صحة أصحاب المصلحة الرئيسيين (اللاعبين، المسئولين، الجمهور، الشركاء) باعتبارها العنصر الأساسي في كافة القرارات التي تخص عودة أنشطة كرة القدم في القارة، مدعومة بتفويض من السلطات الصحية للدول ذات الصلة.

وتركز الخطة أيضاً على التقييم الطبي المستمر والفعال للاعبين والمسئولين، ووضع إرشادات للحصص التدريبية، وتعقيم المنشآت الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم ببروتوكولات الوقاية العالمية.

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وقال القائم بأعمال أمين عام كاف عبد المنعم باه: "تعد هذه الوثيقة الشاملة بمثابة خطوة عملاقة في طريق استئناف كرة القدم في القارة".

وأضاف: "كان من المهم بالنظر للتطورات الأخيرة أن نقوم بتطبيق خطة لإرشاد شركائنا وأصحاب المصلحة حول عودة المسابقات سواء قارياً أو محلياً، وهو التوجه الذي يحتاج لتعاون الجميع معاً".

وتابع: "فريق الخبراء الخاص بنا راعى الكثير من الاعتبارات أثناء صياغة هذه الوثيقة، وخاصة تلك الخاصة بالقارة الإفريقية. هذه الوثيقة بالإضافة للخطط الاستراتيجية التي تطبقها السلطات المحلية ستزود الاتحادات الأعضاء بالمعلومات اللازمة والمناسبة لاستئناف النشاط الكروي حين تحصل على الضوء الأخضر للقيام بذلك".

في الوقت ذاته، عقدت اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية وإدارة نظام تراخيص الأندية، واللجنة المنظمة لمسابقات الكرة النسائية، عقدتا اجتماعاً عبر الفيديو الأسبوع الماضي لمناقشة مستقبل المسابقات المختلفة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة كاف التنفيذية اجتماعاً يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 عبر تقنية الفيديو، وستقوم بالإعلان عن التوصيات الصادرة عن اللجان المعنية. فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية في الوقت المناسب.