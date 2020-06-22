عدم استدعاء عاشور لمسحة كورونا.. محمد يوسف: موقفه يختلف عن فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق محمد يوسف المدرب العام للأهلي السابق، على موقف النادي الأحمر بعدم استدعاء حسام عاشور قائد الفريق لإجراء مسحة كورونا.

وخضع لاعبو الأهلي أمس الأحد لإجراء مسحة كورونا في مقر النادي بالجزيرة، ولم يتم يتواجد الثلاثي رمضان صبحي، شريف إكرامي وحسام عاشور.

وعلم يلا كورة أن رمضان وإكرامي حصلا على إذن بعدم التواجد على أن يُجريا المسحة فيما بعد في المركز التابع لاتحاد الكرة، بينما لم يتم استدعاء عاشور.

Advertisements

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال يوسف: "موقف عاشور مختلف عن موقف أحمد فتحي، فالأخير مازال عقده مستمر مع الأهلي وفي حالة استكمال الدوري سيتواجد مع الفريق حتى نهاية الموسم ثم ينتقل إلى بيراميدز".

وتابع: "أما عاشور، فالأهلي وجه له الشكر وأنهى علاقته بالنادي بعد ما التصريحات المؤخرة التي أدلى بها اللاعب".

وأتم يوسف قائلا: "عاشور سيتفهم ما حدث فيما بعد، وأرجو أن يتعلم مما حدث".

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق توجيه الشكر لحسام عاشور قائد الفريق الأحمر على الفترة التي قضاها في صفوف الفريق، والتراجع عن عرضه "الاستثنائي" للاعب.