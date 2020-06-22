ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة راموس

كشف نادي ريال مدريد الإسباني تفاصيل إصابة سيرجيو راموس مدافع الفريق، بعد صدمة قوية تعرض لها خلال مباراة الملكي أمام ريال سوسيداد، أمس الأحد، حيث تعرض راموس للإصابة مما أرعب قلوب جماهير النادي.

ولم يقوى راموس على إكمال اللقاء عقب اصطدامه بمهاجم سوسيداد في الركبة حيث خشى زين الدين زيدان من أن تكون

إصابة القائد خطيرة وانه قد يغيب عن مبارايات الفريق المقبلة ببطولة الليغا حيث لم تعتاد الجماهير على رؤية اللاعب يطلب التغيير.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية فإن تدريبات ريال مدريد يوم الاثنين شهدت أنباء اثلجت صدر زيدان بشأن اللاعب حيث أكد الطاقم

الطبي أن إصابة قائد الفريق ما هي إلا كدمة في الركبة اليسرى واستبعدوا تمامًا تعرضه لإصابة خطيرة ولكن لم يتم إجراء أشعة على موضع الإصابة.

وما زال راموس يشعر بمتاعب في موضع الإصابة حيث من المتوقع أن يقوم زيدان بإراحته من مباراة الفريق المقبلة أمام ريال مايوركا من أجل أن يكون لائقًا لمباراة الملكي أمام إسبانيول ولا يرغب في المخاطرة بنجمه بسبب ضغط المبارايات في كل 72 ساعة.