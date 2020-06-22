كاف يضع دليلًا طبيًا لاستكمال بطولات أفريقيا

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، دليلا طبيا يخص استكمال بطولات الكاف خلال الفترة المقبلة.

وضعت لجنة CAF الطبية بالتعاون مع إدارة التطوير الفني وفريق من الخبراء خطة إرشادية شاملة للاتحادات الأعضاء بخصوص استئناف أنشطة كرة القدم في القارة.

وتركز الوثيقة المكونة من 27 صفحة تحت مسمى "إرشادات CAF لاستئناف كرة القدم في إفريقيا" على صحة أصحاب المصلحة الرئيسيين (اللاعبين، المسئولين، الجمهور، الشركاء) باعتبارها العنصر الأساسي

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في كافة القرارات التي تخص عودة أنشطة كرة القدم في القارة، مدعومة بتفويض من السلطات الصحية للدول ذات الصلة.

وتركز الخطة أيضاً على التقييم الطبي المستمر والفعال للاعبين والمسئولين، ووضع إرشادات للحصص التدريبية، وتعقيم المنشآت الرياضية، بالإضافة للالتزام الصارم ببروتوكولات الوقاية العالمية.

وقال القائم بأعمال أمين عام CAF عبد المنعم باح "تعد هذه

الوثيقة الشاملة بمثابة خطوة عملاقة في طريق استئناف كرة القدم في القارة. كان من المهم بالنظر للتطورات الأخيرة أن نقوم بتطبيق خطة لإرشاد شركائنا وأصحاب المصلحة حول عودة المسابقات سواء قارياً أو محلياً، وهو التوجه الذي يحتاج لتعاون الجميع معاً".

وأضاف "فريق الخبراء الخاص بنا راعى الكثير من الاعتبارات أثناء صياغة هذه الوثيقة، وخاصة تلك الخاصة بالقارة الإفريقية. هذه الوثيقة بالإضافة للخطط الاستراتيجية التي تطبقها السلطات المحلية ستزود الاتحادات الأعضاء بالمعلومات اللازمة والمناسبة لاستئناف النشاط الكروي حين تحصل على الضوء الأخضر للقيام بذلك".