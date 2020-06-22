اتحاد اليد يدرس توصيات الأندية بشأن دوري المحترفين

قرر مجلس إدارة إتحاد كرة اليد، برئاسة هشام مصر، دراسة توصيات مندوبي الأندية الـ 18 المشاركة في دوري المحترفين للرجال والسيدات بعدم استكمال مسابقة دوري المحترفين، وذلك في اجتماعهغدًا الثلاثاء.
وكان اتحاد اليد اجتمع اليوم الإثنين مع الأندية لبحث مصير الدوري، والذي نتج عنه رفض 13 ناديًا لاستكمال الموسم الجاري فيحين رفضت خمسة أندية مقترح إلغاء المسابقات.
ومن المقرر أن يعلن اتحاد اليد قراره النهائي والرسمي في اجتماعه غدًا الثلاثاء.
كما أوصى ١٧ ناديًا من أصل ثمانية عشرة بعدم إبرام عقود إحترافية مع لاعبات الفرق المختلفة وغلق باب موسم الانتقالات.
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