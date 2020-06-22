اتحاد اليد: دراسة توصية الأندية بإلغاء دوري المحترفين في اجتماع الغد

أكد مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد أن القرار الرسمي الذي سيصدر عن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد هو قرر مجلس الإدارة برئاسة هشام نصر دراسة توصياتمندوبي الأندية الثمانية عشرة المشاركة في دوري المحترفين للرجال والسيدات بعدم استكمال مسابقة دوري المحترفين ما عدا النادي الأهلي الذي طالب باستكمال دوري المحترفين للرجال والسيدات على أن يعلن قراره النهائي في إجتماع مجلس الإدارة غدًا الثلاثاء.
كما أوصي ١٧ ناد من أصل ثمانية عشرة بعدم إبرام عقود احترافية مع لاعبات الفرق المختلفة وغلق باب موسم الانتقالات.
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